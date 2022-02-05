Bitlis'te otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'te bir otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatleri sıralarında Ahmet Eren Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 13 DC 027 plakalı otomobil, 13 M 0025 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Afad, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili araştırmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa