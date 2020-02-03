Bitlis'te otobüste yapılan aramada 2 kilonun üzerinde uyuşturucu çıktı

03.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:22

Bitlis'te polis ekiplerinin arama yaptığı otobüste 2 kilo 344,50 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 1 Ocak'ta durdurdukları otobüste yapılan aramada 2 kilo 344,50 gram eroin bulundu.

Uyuşturucuya el konurken, henüz gözaltı işleminin olmadığı belirtilen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA