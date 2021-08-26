Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis'te yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bitlis'te yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van-Bitlis kara yolundaki Kuskunkıran Tüneli mevkisinde 43 AA 315 plakalı tır ile 65 AAL 434 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, araçlarda sıkışanları çıkarttı.

Yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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