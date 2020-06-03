Bitlis'te öldürülen terörist, Binbaşı Akuş'u şehit eden bombayı patlatmış
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Bitlis'te öldürülen terörist, Binbaşı Akuş'u şehit eden bombayı patlatmış

BİTLİS kırsalında 31 Mayıs'ta düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen ve 2'si gri listede bulunan 3 PKK'lı teröristten 'Doktor Kendal' kod adlı Veysel Altun'un da 19 Temmuz 2019'da şehit edilen Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş, olayında aktif görev aldığı belirlendi.

Bitlis'te öldürülen terörist, Binbaşı Akuş'u şehit eden bombayı patlatmış
03.06.2020 21:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:08

BİTLİS kırsalında 31 Mayıs'ta düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen ve 2'si gri listede bulunan 3 PKK'lı teröristten 'Doktor Kendal' kod adlı Veysel Altun'un da 19 Temmuz 2019'da şehit edilen Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş, olayında aktif görev aldığı belirlendi. Terörist Altun'un hain saldırıda bomba düzeneğini patlatan kişi olduğu açıklandı. 

Bitlis merkez Sehi Ormanları bölgesinde 31 Mayıs 2020 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, ortaklaşa operasyon düzenledi. Bu operasyonda, Gri listesinde aranan 'Mazlum Garzan' kad adlı Veysel Kaya, 'Şoreş Tatvan' kad adlı Adem Çelebi ile 'Doktor Kendal' kod adlı Veysel Altun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Mazlum Garzan' kod adlı Veysel Kaya'nın İl Jandarma Merkez Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edilmesi olayında el yapmı patlayıcıyı (EYP) tuzaklayan kişi olduğu bildirilirken, 'Doktor Kendal' kod adlı Veysel Altun'un ise bu EYP'yi patlatan kişi olduğu açıklandı. Bitlis Valiliği de konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bitlis İli Merkez İlçesi Kınalı köyü SEHİ ormanları bölgesinde 31 Mayıs 2020 tarihinde etkisiz hale getirilen 3 BTÖ mensubundan kimlik tespit çalışmaları devam eden 1 BTÖ mensubunun İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde Gri kategoride aranan Mazlum Garzan (K) Veysel Kaya olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen Mazlum Garzan (K) Veysel Kaya'nın Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un 19 Temmuz 2019 tarihinde şehit edildiği hain terör saldırısında EYP'yi tuzaklayan, aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Doktor Kendal (K) Veysel Altun'un ise EYP'yi patlatan BTÖ mensubu olduğu belirlenmiştir."


Kaynak: DHA

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