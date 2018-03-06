Bitlis'te Okuma Yazma Seferberliği

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, okuma yazma seferberliği kapsamında açtıkları 543 kursta 6 bin 140 kursiyerin bulunduğunu söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Muştakbaba Mahallesi'nde açılan kursu ziyaret etti.

Kursiyerlerle burada sohbet eden Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, okuma yazma seferberliğinin il ve ilçelerde başlatıldığını söyledi.

Bitlis ve ilçelerinde okuma yazma bilmeyen 20 bin kişinin tespit edildiğini belirten Ustaoğlu, "İlk etapta 543 okuma yazma kursu açtık. Şu an ağırlıklı olarak bayanlar kursa devam ediyor. 6 bin 140 kursiyerimiz bulunmakta. Hedefimiz 80 saat süren kurslarımızda okuma yazma imkanına kavuşmalarıdır" dedi.

İl ve ilçelerde okuma yazma bilmeyenin kalmaması için her türlü imkanı seferber edeceklerini kaydeden Ustaoğlu, "Tüm öğretmen görevlendirmelerimizi yaptık. Bu yıl içerisinde kampanyayı yoğun bir şekilde canlı tutarak okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın da öğrenmesini sağlayacağız. Engellilerimize yönelik evde nasıl eğitim hizmeti sunuyorsak, köyde olan ve okuma yazma öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza da aynı imkanı sunacağız. Şu an köylerde de açtığımız kurslar mevcut." sözlerine yer verdi.