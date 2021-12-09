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Bitlis'te okullararası güreş müsabakaları yapıldı

Bitlis'te okullararası güreş müsabakaları yapıldı
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Tatvan ilçesinde 2021-2022 okullararası güreş müsabakaları gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA (AA) - Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Tatvan ilçesinde 2021-2022 okullararası güreş müsabakaları gerçekleştirildi.

Tatvan Gençlik Merkezi'ndeki spor salonunda düzenlenen il birinciliği müsabakalarına 167 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporcular, Şanlıurfa ve Bingöl'de yapılacak bölge turnuvalarına katılmaya hak kazandı.

Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, okul sporları il birinciliği müsabakalarına 167 sporcunun katıldığını belirtti.

Avşar, Şanlıurfa ve Bingöl'de yarışmaya katılacak sporculara başarı diledi.

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AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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