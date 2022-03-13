Bitlis'te okullara kar tatili

BİTLİS merkez ve bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.