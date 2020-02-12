Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili (2)
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Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili (2)

ADİLCEVAZ'DA EĞİTİME 1 GÜN ARABitlis'in Adilcevaz ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

12.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:47
Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili (2)

'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

'in ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)- 


Kaynak: DHA
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