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Bitlis'te eğitime kar engeli

AA, Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te eğitime kar engeli

Bitlis merkez ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

TATVAN, BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Mutki'deki tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Tatvan, Mutki, Güncel, Haberler

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