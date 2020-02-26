Bitlis'te öğretmenler kurdukları "zeka atölyeleri" ile sınıfları süslüyor

26.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:08

SERDAR ADIYAMAN - Ahlat ve Tatvan'da görev yapan 13 öğretmen, gönüllü olarak il merkezi ve ilçelerdeki okullarda zeka atölyeleri oluşturuyor, öğrencilere daha renkli sınıflarda ders yapma imkanı sunuyor.

Sosyal medyada bir yıl önce "renkli_ rüyalar_edu" grubunu kuran gönüllü öğretmenler, kendi imkanları ve iş insanlarından temin ettikleri malzemelerle okullarda zeka atölyeleri oluşturdu.

Zeka atölyesi olarak kullanılan boş sınıfların duvarlarına çizgi film karakterleri ve zeka oyunları çizerek çocukların dünyalarını renklendiren, atıl durumdaki masa ile tabureleri boyayan, sehpa yapan öğretmenler, çocukların gelişimi için çok sayıda zeka oyunu setini de okula hediye ediyor.

Hafta sonu tatillerinde bir araya gelerek sınıflarda çalışma yapan öğretmenler, son olarak Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nun zemin katında depo olarak kullanılan sınıfı zeka atölyesine dönüştürdü.

Zemine kilim ve yer minderleri döşeyen, duvarları rengarenk boyayan öğretmenler, öğrencilere daha nezih ortamda ders işleme imkanı sundu, okula da yine zeka oyunu setleri hediye etti.

"Çalışmayı maddi kayıp olarak görmüyoruz"

Renkli Rüyalar grubu sözcüsü ve Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Süleyman Sertel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü öğretmen arkadaşlarıyla ekip olarak bu işi yaptıklarını söyledi.

"Binaları değil, gönülleri renklendirmek için bu yola çıktık." diyen Sertel, bu işi sadece öğretmenlerle değil, bölgedeki iş insanları, eski öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğünün maddi ve manevi desteğiyle yaptıklarını belirtti.

Çalışmaya Ahlat ilçesinde başladıklarını ve şu ana kadar 6 okulda çalışma yaptıklarını anlatan Sertel, "Sonra Tatvan ve il merkezinde, bugün de yine Tatvan Sarıkum Köyü İlkokulu/Ortaokulu'nda zeka atölyemizi oluşturuyoruz. Gönüllü ve çok değerli bir ekibimiz var. Malzemeleri de gönüllü kuruluşlar ile iş insanlarından temin ediyoruz. Okullarında zeka atölyesi oluşturmak isteyenler bize sosyal medyadan ulaşabilir. Talep üzerine gittiğimiz okullarda öğretmenlerle yapabileceğimiz projeleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Yaptıkları iş birliği sayesinde çok keyifli çalışmaların ortaya çıktığını, okullara bu şekilde katkıda bulunduklarını dile getiren Sertel, şunları söyledi:

"Bunun bölgeye değil, ülkedeki okullara örnek olmasını diliyoruz. Umarım Türkiye'deki her kuruma ve okula ulaşırız. Bir aileyiz. Bu aileyi, sevgi, paylaşım noktasında her yere götürmeye çalışıyoruz. Yaptığımız işlerden mutlu oluyoruz. Bu, en büyük kazancımız. Öğrencilerimizin zeka ve zihinsel gelişimleri için bir alan oluşturduk. Çocuklarımızın okulu sevmesi ve daha istekli olmaları amacıyla güzel bir proje oldu."

Sarıkum Köyü İlkokulu ve Ortaokulu sınıf öğretmeni Alper Karakoç ise okulun zemin katında kullanmadıkları odayı zeka atölyesine dönüştürmek için sosyal medyadan gruba ulaştıklarını aktardı.

Öğretmenler sayesinde hayal bile edemedikleri bir atölye oluşturduklarını ifade eden Karakoç, şunları söyledi:

"Bugün çocuklara yeni bir dünya açtığımıza inanıyorum. Görüşleri nasıl olacak ve ne tür tepki vereceklerini merak ediyorum. İnşallah beğenirler. Güzel bir dostuluk ve el birliğiyle bunu yaptık. Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonra elimizden ne gelirse Renkli Rüyalar grubuna katkıda bulunacağız."

Kaynak: AA