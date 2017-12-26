Bitlis'te Öğrencilere Yeni Sınav Sistemi Anlatıldı

Bitlis'te lise son sınıf öğrencilerine yönelik, yeni sınav sistemi ve meslek seçimi konulu seminer verildi.



Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitim Danışmanı Sinan İpek, Şehit Mahir Ayabak İlk ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, derse hazırlanmak, meslek seçmek, odaklanarak çalışmak, dikkat dağınıklığı ve sınavlarda başarılı olmak için yapılması gereken hakkında bilgi verdi.



Gençlerin daha bilinçli olması gerektiğini vurgulayan İpek, öğrencilerin boş vakitlerini iyi değerlendirmeleri, sadece kendileriyle ve zamanla yarışmaları gerektiğini belirtti.



İpek, şöyle konuştu:



"Eğer bir amacınız varsa pembe rüyadan uyanın. Bu süreçte sivilceleriniz de çıkacak, saçlarınız da dökülecek, gözleriniz de uykusuzluktan kayacak. Çok çalışın, bunlar olsun ki hedefinize ulaşın. Çünkü üniversitede seçeceğiniz bölüm sizin mesleğinizi, işinizi ve eşinizi belirler."