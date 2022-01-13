Son dakika haberleri: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklarla kar topu oynadı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmini izletti, çocuklarla kar topu oynadı.
BİTLİS (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmini izletti, çocuklarla kar topu oynadı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yolalan beldesinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.
Yenimahalle İlkokuluna giden ekipler, öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmini ve jandarma arama kurtarma köpeğinin gösterisini izletti.
Ekipler daha sonra çocuklarla kar topu oynayarak, onların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.