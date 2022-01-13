Son dakika haberleri: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklarla kar topu oynadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklarla kar topu oynadı

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmini izletti, çocuklarla kar topu oynadı.

BİTLİS (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmini izletti, çocuklarla kar topu oynadı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yolalan beldesinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

Yenimahalle İlkokuluna giden ekipler, öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmini ve jandarma arama kurtarma köpeğinin gösterisini izletti.

Ekipler daha sonra çocuklarla kar topu oynayarak, onların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Son dakika haberleri: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklarla kar topu oynadı

Son dakika haberleri: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklarla kar topu oynadı

Son dakika haberleri: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklarla kar topu oynadı

Son dakika haberleri: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklarla kar topu oynadı

Son dakika haberleri: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklarla kar topu oynadı

Son dakika haberleri: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklarla kar topu oynadı

Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

 İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

 Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title