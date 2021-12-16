Bitlis'te öğrencilere çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisi anlatılacak

BİTLİS (AA) - Bitlis'te Vangölü Aktivistleri Derneği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisinin anlatılacağı seminerler düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, iş birliği protokolü imzaladı.

Bu kapsamda, derneğin yönetim kurulu üyelerince il merkezi ve ilçelerdeki okullarda öğrencilere yönelik eğitimler ve sosyal faaliyetler düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Öğrencilerin eğitimlerinin aksatılmadan hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmada, seminerlerin 22 Aralık'ta Adilcevaz ve Ahlat ilçelerinde, 28 Aralık'ta il merkezinde, 4 Ocak 2022'de Tatvan ilçesinde, 11 Ocak 2022'de Hizan ilçesinde ve 13 Ocak 2022'de Güroymak ilçesinde yapılması kararlaştırıldı.

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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