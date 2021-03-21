Bitlis'te nevruz kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bitlis'te nevruz kutlandı

21.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:14
Bitlis'te nevruz kutlandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Nevruz Bayramı, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Nevruz Bayramı, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Tatvan Fuar alanında düzenlenen nevruz programına, HDP Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı. Kutlamalara katılanlar, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemlerinin ardından tek tek üst araması ve ateş ölçümü yapılarak alana alındı. 

Nevruz programında konuşan HDP Iğdır Milletmeviki Habip Eksik, "Bu coğrafyaya barışı, kardeşliği, eşitliği getirecek olan HDP'dir, HDP'lilerdir" dedi. HDP Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı ise, konuşmasında doğa, yaşam ve ekonomiye değindi. 

Konuşmaların ardından nevruz ateşi yakıldı. HDP'li milletvekilleri ve partililer yakılan ateşin etrafında halaylar çekerek, baharın gelişini kutladı.  


Bitlis'te nevruz kutlandı
Bitlis'te nevruz kutlandı
Bitlis'te nevruz kutlandı
Bitlis'te nevruz kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Fatih Terim Caner Erkin Özcan Bizati Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te nevruz kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 16:15:21. #1.14#
title