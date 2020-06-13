Bitlis'te muay thai sporcuları salona döndü
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Bitlis'te muay thai sporcuları salona döndü

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde muaythai ve kick boks sporcuları koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte salonlarda antrenmanlara başladı.

Bitlis'te muay thai sporcuları salona döndü
13.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:24

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde muaythai ve kick boks sporcuları koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte salonlarda antrenmanlara başladı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte 16 Mart'ta faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilen spor solanları, normalleşme sürecinde yeniden kapılarını açtı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde de sporcular, salonlara gitmeye başladı. Yaklaşık 2,5 ay salon sporuna ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, sporcuların kendi evlerinde ara vermeden spor yapmaya devam ettiklerini söyledi. Zor bir süreçten geçtiklerini belirten Ömer Uğur, "9 Mart'tan itibaren Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Spor Bakanlığımızın çıkardığı yönetmelikler doğrultusunda spor salonlarımız kapatıldı. Biz 2,5 aydır bir araya gelip spor yapamıyorduk. Sporcularımız spor salonlarımızı çok özlemişlerdi. Yalnız pandemi dönemini de bir şekilde fırsata çevirmemiz gerekiyordu. Evlerinde sporcularımıza online artmanlar yaptırdık. Şu an normalleşme sürecindeyiz ve belirlenmiş olan tedbirler ile kurallar çerçevesinde salondaki sporlarımıza başladık" dedi.Aynı zamanda Milli Takım antrenörü de olan Ömer Uğur, idmanların temas olmadan sürdürüldüğünü söyledi. 15 milli sporcularını olduğunu belirten Uğur, "Koronavirüs süreci milli sporcularımızı kötü etkiledi. Evde ne kadar antrenman yapsan da, günde ancak 20 veya 30 dakika çalışabilirsin. Bir odada, beton zeminde ve tek başına çalışıyorsun. Kimse sana lapa tutamıyor, kimseyle maç yapamıyorsun, torba dövemiyorsun, o yüzden kötü etkileniyorlar. Ama İnşallah biz bu iki ay içinde hazırlanacağız, toparlanacağız ve tekrar hazır halde geleceğiz. Burada bütün sporcuları aynı anda idmana almıyoruz. 10 veya 12 kişilik gruplar halinde sosyal mesafeyi koruyarak buradaki 120 metrekare alana sahip salonumuzda çalışıyoruz. Bakanlık 6 metrekareye sporcu alabilirsiniz demişti, biz bunu 10 metrekarede bir sporcu haline getirdik. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor, çünkü sporcuların kuvveti çok önemli. Kuvvetleri yerinde ama evlerdeki ebeveynlere salgından zarar vermesinler diye dikkat ediyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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