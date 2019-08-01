Bitlis'te mobil kanser tarama aracı hizmete başladı

Bitlis Sağlık Müdürlüğünce alınan mobil kanser tarama aracı (pembe prenses) hizmet vermeye başladı.

Meme, serviks (rahim ağzı), kolorektal (kalın bağırsak) kanserleri taramaları mobil kanser aracında yapılacak.

Bitlis merkezdeki Sağlık Hayat Merkezi'ne giden kadınlar, meme kanseri taramasından geçirildi.

Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, gündemdeki yerini koruyan kanserin, günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Kanserin, sebebi bilinen ölümler sıralamasında ilk sırada yer aldığını bildiren Okur, şunları kaydetti:

"Öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve kanser taramaları, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği üç kanser türünde tarama yapılmaktadır. Belirlenen programlar dahilinde mobil araç il merkezi, ilçe ve beldelerimize dönüşümlü olarak hizmet verecektir. Bu bağlamda İlçe Sağlık Müdürlüğü personelimiz ile Aile Sağlığı Merkezi hekimi ve çalışanlarının belirlenen yaş gruplarını yönlendirmeleri gerekmektedir."

Kaynak: AA