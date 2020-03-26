Bitlis'te minibüste uyuşturucu ele geçirildi BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu bir minibüste yapılan aramada, 1 kilo 19 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu bir minibüste yapılan aramada, 1 kilo 19 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişinde yol kontrolü yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurararak, arama yaptı. Minibüste yapılan aramada 1 kilo 19 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan Ş.K., A.K. ve İ.İ. göz altına alındı.

- Bitlis

Kaynak: DHA