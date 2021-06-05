Bitlis'te minibüste aralarında çocukların da bulunduğu 32 düzensiz göçmen yakalandı
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Bitlis'te minibüste aralarında çocukların da bulunduğu 32 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te minibüste aralarında çocukların da bulunduğu 32 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren, aralarında çocukların da bulunduğu 32 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren, aralarında çocukların da bulunduğu 32 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ahlat ile Adilcevaz ilçeleri arasındaki Çimenli yol kontrol noktasında gece saatlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Adilcevaz'dan Ahlat istikametine gelen minibüste yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 11'i çocuk, 6'sı kadın 32 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü A.S. yakalandı.

Göçmenlere "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 151 bin 872 lira idari para cezası uygulandı.

Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla organizatörlük yapan şüpheli A.S. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bitlis Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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