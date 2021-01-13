Bitlis'te, minibüste 39 kaçak göçmen yakalandı
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Bitlis'te, minibüste 39 kaçak göçmen yakalandı

13.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:26
Bitlis'te, minibüste 39 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekiplerince durdurulan minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekiplerince durdurulan minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı.

Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki arama kontrol noktasında durdurdukları minibüste kimlik kontrolü yaptı. Bunun üzerine minibüste 39 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Organizatörlük tespit edilen belirlenen E.K. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE

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