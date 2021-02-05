Bitlis'te, minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı; sürücü gözaltında

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerinin durdurup, arama yaptığı minibüste 29 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü A.Y. gözaltına alındı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerinin durdurup, arama yaptığı minibüste 29 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü A.Y. gözaltına alındı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine minibüsü durdurup, arama yaptı. Minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen sevkiyatındaki organizasyon içinde bulunan sürücü A.Y. ise gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ