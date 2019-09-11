11.09.2019 19:23

Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 8 yaralı (4)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bitlis'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlana minibüste hayatını kaybeden 7'si çocuk 10 kişinin cenazeleri, Hizan Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Yapılan işlemlerin ardından da cenaze namazları kılındı. Cenazeler daha sonra belediyeye ait cenaze araçlarına konularak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gayda Köyüne getirildi. 7'si çocuk 10 kişinin tabutları burada bir süre omuzlarda taşındıktan sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA