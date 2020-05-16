Bitlis'te Metanfetamin ele geçirildi Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından bir araçta yapılan aramada 99 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından bir araçta yapılan aramada 99 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobil içerisinde yapılan arama neticesinde daralı ağırlığı 99 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan N.K., E.Ü. ve B.D. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA