Bitlis'te meslek lisesinde üretilen ürünlerden 3 milyon lira ciro bekleniyor

BİTLİS (AA) - Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, öğretmenlerinin gözetiminde üreterek birçok ile gönderdiği sıra, masa, dolap ve kütüphane malzemelerinden bu yıl 3 milyon lira Ciro hedefleniyor.

Okulun Metal Teknolojisi ile Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, teorik derslerinin yanı sıra haftada 18 saat atölyede çalışarak, okul sırası, masa, dolap ve büro malzemeleri üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen malzemeleri işleyen öğrenciler, bu sayede hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nedim Yoldaş, çevre illerdeki okulların mobilya ihtiyaçlarının atölyede ürettikleri ürünlerle karşılandığını belirtti.

Meslek liselerinde eğitim, öğretim ve istihdam döngüsünün bir arada yürütülmesi, döner sermaye ve işletmeler marifetiyle istihdamın artırılması amacıyla çalışmaların yapıldığını belirten Yoldaş, geçen yıl yaptıkları üretimle 1 milyon lira ciro elde ettiklerini, bu yıl 3 milyon liraya ulaşmayı beklediklerini aktardı.

Bakanlık tarafından gönderilen malzemeleri ürünlere dönüştürdüklerini ifade eden Yoldaş, şöyle konuştu:

"Hali hazırda 2 bin 500 ortaokul tipi sıra takımı, 165 öğretmen sandalyesi ve masası üretimi yapıldı. Üretimin yanı sıra montaj ve dağıtım işi de yine okul idaremizin imkanlarıyla yapılıyor. Bunun yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın eşinin himayelerinde devam eden 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi var. Bu proje kapsamında ilimiz genelinde 374 kütüphane yapmaktayız. Çocuklarımız, öğrencilerimiz meslek okullarında bir yandan eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirirken bir yandan da mesleki yeterliklerini geliştiriyorlar. Böylelikle aile bütçelerine katkıda bulunan öğrenciler, hayata hazırlanıyorlar. Bunu gördükçe mutlu oluyoruz. "