Bitlis'te mart karı; 25 köy yolu kapandı
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Bitlis'te mart karı; 25 köy yolu kapandı

02.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:29
Bitlis'te mart karı; 25 köy yolu kapandı

BİTLİS'te, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisi artan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu, ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisi artan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının 2 gün daha aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşa dikkatli olmaları uyarısında bulundu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 25 köy yolunun ulaşıma kapandığını ve kısa sürede çalışmalarla yeniden açılacağını belirtti.

Bitlis'te mart karı; 25 köy yolu kapandı
Bitlis'te mart karı; 25 köy yolu kapandı
Bitlis'te mart karı; 25 köy yolu kapandı
Bitlis'te mart karı; 25 köy yolu kapandı
Bitlis'te mart karı; 25 köy yolu kapandı
Bitlis'te mart karı; 25 köy yolu kapandı
Bitlis'te mart karı; 25 köy yolu kapandı
Bitlis'te mart karı; 25 köy yolu kapandı
Bitlis'te mart karı; 25 köy yolu kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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