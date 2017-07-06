Bitlis'te "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası"

Bitlis Valiliği Proje Eğitim ve Koordinasyon Merkezi (BİPEM), Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Beşminare Antrenörler Derneği iş birliğiyle bu yıl 2.'si düzenlenen "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası" başladı.



8 Ağustos Şehir Stadyumu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 11 mahalle takımının katıldığı turnuva başladı.



Karşılaşma öncesi halk oyunları ekibi gösteri sundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara bisiklet hediye edildi.



Açılışta konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, bu yıl turnuvanın 2.'sinin düzenlendiğini belirterek, turnuvaya katılan takımlara başarı dileğinde bulundu.



Elkatmış, turnuvanın bir ay süreceğini belirtti.