Kuyuya düşerek ayağı kırılan kediye cerrahi müdahale

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 metre derinlikteki boş kuyuya düşerek ayağı kırılan ve zabıta ekiplerince kurtarılan kedi, ameliyat edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 metre derinlikteki boş kuyuya düşerek ayağı kırılan ve zabıta ekiplerince kurtarılan kedi, ameliyat edildi.

Dumlupınar Mahallesi'nde kedinin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, belediyeyi arayarak yardım istedi.

Bölgeye giden zabıta ekipleri, yaralı kediyi kurtarıp Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Burada veteriner hekim Ömer Atış tarafından kedinin kırık ayağı ameliyat edildi.

Atış, yaptığı açıklamada, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bu bir Van kedisi ve sahipli olabilir. Kediyi kurtaran zabıta arkadaşlar aynı zamanda kedinin sahipli olup olmadığını araştırıyor. Sahipli olduğu ortaya çıkmazsa, sahiplenmek isteyen bir arkadaşımız var. Sağ olsun vatandaşlarımız bu konularda çok duyarlı ve merhametli." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir