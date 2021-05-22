Kuyuya düşerek ayağı kırılan kediye cerrahi müdahale
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuyuya düşerek ayağı kırılan kediye cerrahi müdahale

Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 metre derinlikteki boş kuyuya düşerek ayağı kırılan ve zabıta ekiplerince kurtarılan kedi, ameliyat edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 metre derinlikteki boş kuyuya düşerek ayağı kırılan ve zabıta ekiplerince kurtarılan kedi, ameliyat edildi.

Dumlupınar Mahallesi'nde kedinin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, belediyeyi arayarak yardım istedi.

Bölgeye giden zabıta ekipleri, yaralı kediyi kurtarıp Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Burada veteriner hekim Ömer Atış tarafından kedinin kırık ayağı ameliyat edildi.

Atış, yaptığı açıklamada, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bu bir Van kedisi ve sahipli olabilir. Kediyi kurtaran zabıta arkadaşlar aynı zamanda kedinin sahipli olup olmadığını araştırıyor. Sahipli olduğu ortaya çıkmazsa, sahiplenmek isteyen bir arkadaşımız var. Sağ olsun vatandaşlarımız bu konularda çok duyarlı ve merhametli." dedi.

Kuyuya düşerek ayağı kırılan kediye cerrahi müdahale
Kuyuya düşerek ayağı kırılan kediye cerrahi müdahale
Kuyuya düşerek ayağı kırılan kediye cerrahi müdahale
Kuyuya düşerek ayağı kırılan kediye cerrahi müdahale

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Sedat Peker Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Burak Sergen Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuyuya düşerek ayağı kırılan kediye cerrahi müdahale - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 11:05:21. #1.16#

title