Bitlis'te kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu

Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, sokaklarda su baskınları oluştu.

Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, sokaklarda su baskınları oluştu.

Hizan'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Belediye ekipleri yola düşen parçaları kaldırdı.

Bazı sokaklarda su baskınlarının yaşandığı Tatvan'da ise evlerin çatıları uçtu, telefon ve elektrik hatları zarar gördü.

Belediyesi ekipleri, hasar gören yollarda onarım çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan