Bitlis'te Kütüphane Haftası Kutlandı

Bitlis'te, Kütüphane Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kütüphane Haftası dolayısıyla Bitlis İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda etkinlik düzenlendi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklara ve gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve bilinçlendirmek amacıyla çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Bunun için birçok proje hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten Ustaoğlu, "İlkokul üç ve dördüncü sınıfları kapsayan Annem Varsa Ben de Varım Projesi'yle okuma alışkanlığını kazandırıyoruz. Çocukların annesiyle kitap okuyacağı bir proje hayatta geçirdik. Şu an ilimizde iki z-kütüphane faaliyete geçti." dedi.

Programda, en fazla kitap okuyanlara ödül verilmesinin ardından "İnsan Yüzlü Kitaplar, Kitap Yüzlü İnsanlar" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir ile kurum amirleri de katıldı.