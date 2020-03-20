Bitlis'te kurumuş ceviz ağaçları tarihi eserlerin maketine dönüştürülüyor
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Selçuklu, Bitlis, Ahlat, Güncel

Bitlis'te kurumuş ceviz ağaçları tarihi eserlerin maketine dönüştürülüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki maket ustası Muzaffer Pirhasanoğlu, kurumuş ceviz ağaçlarını bölgedeki tarihi eserlerin maketine dönüştürüyor.

20.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:12
Bitlis'te kurumuş ceviz ağaçları tarihi eserlerin maketine dönüştürülüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki maket ustası Muzaffer Pirhasanoğlu, kurumuş ceviz ağaçlarını bölgedeki tarihi eserlerin maketine dönüştürüyor.

Ahlat'taki tarihi eserlere duyduğu ilgiden dolayı 30 yıl önce hobi olarak maket yapmaya başlayan Pirhasanoğlu, daha sonra kendisini geliştirerek atölye kurdu.

Burada ceviz ağacı kütüklerini, elinden düşürmediği eğe, zımpara ve diğer aletleriyle işleyen Pirhasanoğlu, Selçuklu'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan bölgedeki tarihi yapıların maketini yapıyor.

Büyük emek vererek yaptığı maketleri satarak ailesini geçindiren 4 çocuk babası Pirhasanoğlu, fuar ve çeşitli etkinliklere de katılarak tarihi eserlerin tanıtımına katkı sunuyor.

Pirhasanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahlat'ın maket yapımının gelişmesine ve eserlerin tanıtılmasına katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yaptığı maketlerin Ahlat'a gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Pirhasanoğlu, şunları dile getirdi:

"Özellikle Emir Bayındır kümbetinin maketi rağbet görüyor. Satın aldığım atıl durumdaki asırlık ceviz ağaçlarını kullanabileceğimiz boyuta getiriyoruz. Bir yıl kurumaya bıraktıktan sonra işlemeye başlıyoruz. Kaba işlemlerin ardından çeşitli kümbet ve tarihi eserlerin çalışmalarını yapıyoruz. Boya kullanmıyoruz. Ahşabın kendi rengi ve görselliğini öne çıkarıyoruz. Bu görsellik asırlık ceviz ağacında oluşan damarların ortaya çıkmasıdır. Kullandığımız şeffaf vernik ağacın desenlerini ortaya çıkarıyor."

İnternet üzerinden de satışa başladı

Genelde bölgedeki Beşminare, İhlasiye Medresesi, İshak Paşa Sarayı, Ahlat'taki 14 kümbet, camiler, kale ve diğer tarihi eserlerin maketini yaptığını belirten Pirhasanoğlu, ilçeyi ziyaret eden turistlerin hatıra olarak maketleri satın aldığını aktardı.

Pirhasanoğlu, internet üzerinden de satışa başladığını dile getirerek, "Hediye olarak il dışına gönderiyoruz. Maketlere yabancılar daha çok ilgi gösteriyor. Burada devasa kümbetleri gördükten sonra hatıra olarak maketini almak istiyorlar. Bitlis merkez ve Ahlat başta olmak üzere bölgedeki tüm tarihi eserlerin maketlerini ahşaba işlemekten ve bunu ilk yapan usta olarak tanıtıma katkıda bulunmaktan gururluyum. Bu eserler ilimizin, ilçemizin ve bölgemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

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