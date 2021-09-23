BİTLİS'TE KURU FASULYE HASADI BAŞLADI; 40 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR - Haberler
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BİTLİS'TE KURU FASULYE HASADI BAŞLADI; 40 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'te kuru fasulye hasadı başladı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te kuru fasulye hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, bu yıl yaklaşık 40 bin ton kuru fasulye üretimi beklediklerini söyledi.

Bitlis'te 15 gün önce hasadına başlanan kuru fasulye Türkiye'nin yüzde 10'luk yemeklik, tohumluk fasülye ihtilyacının ise yüzde 80'nini karşılıyor. Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, fasulye hasadının yapıldığı Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyündeki alanları gezerek, çiftçileri ziyaret etti. Çelik, Bitlis ve çevresinde farklı türlerde kuru fasulye üretildiğini, bu yıl 40 bin ton civarında verim beklediklerini söyledi. Çelik, şöyle konuştu:

"Kuru fasulye üretimi 2013 yılından bu yana artan bir ivme ile birlikte ana desen ürünlerimizden biri olmaya başlamıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün 81 ilde uygulamış olduğu tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi kapsamında, Bitlis ilimizde son 2 yılda bu projelerden nasiplenmektedir. 2021 yılında başta Güroymak, Mutki, Hizan, Ahlat, Tatvan ve merkez ilçemizin fasulye ekilmeyen köylerinde ilk kez uygulanacak alanlarda bu projeleri uyguladık. 2021 yılındaki tarlalarımızda üretimimizin çok harika olduğunu fark ettik. Kuru fasulye pandemi sürecinde protein değeri yüksek, raf ömür uzun olduğundan dolayı sofralarımızın vazgeçilmezi konumundadır. 2020 yılında 104 bin dekar alanda 32 bin tonun üzerinde bir üretimimiz vardı. Geçen yılki üretimimizle yemeklik kuru fasulye üretiminde Türkiye 3'ncüsü olmuştuk. 2021 yılında ise bakanlığımızın destekleri ile saha çalışmalarımızı da göz önünde bulundurarak, bu yıl ki rekoltemizin 40 bin tonun üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Tabi bizim bu üretimlerimizi ve sahadaki başarıları gören bakanlığımız duyarsız kalmadı. Emeği geçen çiftçilerimiz olmak üzere şube müdürlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Çiftçi Sedat Eker de, bu yıl ilk defa kuru fasulye ektiğini, verimden de son derece memnun olduklarını, ürünün önümüzdeki yıl köyde bir çok çiftçi tarafından da ekileceğini ifade etti.

BİTLİS'TE KURU FASULYE HASADI BAŞLADI; 40 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR

BİTLİS'TE KURU FASULYE HASADI BAŞLADI; 40 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR

BİTLİS'TE KURU FASULYE HASADI BAŞLADI; 40 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR

BİTLİS'TE KURU FASULYE HASADI BAŞLADI; 40 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR
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Haber: BİTLİS'TE KURU FASULYE HASADI BAŞLADI; 40 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR - Haberler
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