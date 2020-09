Bitlis'te kuru fasulye hasadı başladı; 30 bin ton ürün bekleniyor BİTLİS'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde hasadı devam eden kuru fasulye Türkiye'nin yüzde 10'luk ihtiyacını karşılıyor.

BİTLİS'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde hasadı devam eden kuru fasulye Türkiye'nin yüzde 10'luk ihtiyacını karşılıyor. Çiftçilerle birlikte hasat yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, 95 bin dekar alanda üretilen kuru fasulyeden 30 bin ton civarında ürün beklediklerini, bunun da ilin ekonomisine yıllık 240 milyon lira gelir sağlayacağını söyledi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, fasulye hasadının yapıldığı alanları gezerek, çiftçileri ziyaret etti. Oldukça verimli ve kaliteli bir ürün elde edildiğini belirten Çelik,Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde de çiftçilerle hasat yaptı. Bitlis ve çevresinde 17 farklı türde kuru fasulye üretildiğini, bu yıl 30 bin ton civarında verim beklediklerini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"İlin ekonomosine büyük katkı sağlayan kuru fasulyeden bu yıl 240 milyon TL gelir bekliyoruz. 2020 hasadımız başladı ve devam ediyor. Rabbim bu sene bereket verdi. Toprağımızın her yerinde bu sene bereket fışkırıyor. Kuru fasulye ilimizdeki birkaç tane stratejik ürünle beraber önemsediğimiz bir ürün çeşidimizdir. Geçen yıl 88 bin dekar alanda fasulye vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ve ilimizde de valimizin talimatları doğrultusunda, pandemi sürecinde yeterli ve güvenli gıda üretimi sağlamaya çalıştık. Tüm ilçelerimizi gezdik. Bir karış ekilmemiş arazi bırakmayarak, ekimimizi gerçekleştirdik. 88 bin dekar alandaki üretimimizi mühendislerimizin çabalarıyla 95 bin dekar alana çıkardık. Bu alanlarda yurt dışından gelen tohum çeşitleri ve kendi üretimimiz olan tohum çeşidimiz vardı. İlimizde 17 çeşit kuru fasulye çeşidi üretilmekte. 95 bin dekar alanda, bu sene rekoltemizin çok iyi olacağını düşünüyoruz. 30 bin ton civarında kuru fasulye üretimi bekliyoruz."'İLİN EKONOMİSİNE 240 MİLYON LİRA KATKI SAĞLIYOR'Kuru fasulyenin kilosunun bu yıl 8 liradan alıcı bulduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuru fasulyenin ilimize çok büyük katkısı oluyor. Tarladaki fiyatıyla kilogramı 8 liradan satılmakta. İl ekonomisine 240 milyon lira civarında katkı sağlıyor. Bitlis yemeklik kuru fasulye üretiminin yanında, tohumluk üretiminde de Türkiye genelinde önemli bir yere sahip. Bunun büyük bir kısmını ilimiz karşılamakta. 10 bin dekar alanda tohumluk kuru fasulye üretimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 4 bin ton üretimimiz oluyor. Bunun da ilimize katma değeri 130 milyon lira civarında. Fasulye ihraacatında hem yemeklik hem de tohumluk anlamında ilimize katkısı yaklaşık olarak 360 milyon civarında. Tüm üretim alanlarında olduğu gibi, kuru fasulyede de istihdam edilmek üzere bir çok gencimiz var. Bu yıl pandemi nedeniyle il dışından çok fazla işçi göçü olmamakla beraber, çevre illerden ve ilçelerden 5 bine yakın gencimiz tarlalarda çalışmakta. Bunlar sürekli takip ediliyor. Yemeklik kuru fasulye üretiminde Türkiye geneli iyi bir yerdeyiz. Geçen yıl beşinci sıradaydık. Bu sene üretimle beraber 3'üncü sıraya yükselmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de Karaman, Konya gibi illerde bu işin borsası kuruldu. Ürün daha tarladaykan satışı tamamlanıyor. İlimizde her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Burası da Sarıkum. Nemrut yamaçları, bir yandan Nemrut serinliği bir yandan da Van Gölü nemi var. Fasulyenin en çok ihtiyacı olduğu iklim şu an mevcut. Topraklar her şeye müsait. Bilinçli bir çiftçimiz var. Türkiye fasulye ihtiyacının yüzde 10'luk kısmı Bitlis'ten karşılanıyor. Türkiye'nin 61 iline fasulye ihracatı yapıyoruz."

Kaynak: DHA