Bitlis'te kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediyesince Kadın Yaşam Toplum Merkezi'nde açılan kurslarda kursiyerlerin ürettiği ürünler sergilendi.

Kadınların büyük emek vererek ortaya çıkardığı ürünlerden oluşan serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, düzenledikleri 30 kursta eğitimlerin devam ettiğini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini belirten Tanğlay, "Pandemi sürecinden dolayı kurslarımıza ara vermiştik. Normalleşmenin ardından kurslarımız devam ediyor. Bundan sonra kadınlarımıza daha güzel bir ortam hazırlamaya çalışacağız. Belediyeyi devraldığımızdan bu yana durmadan, yorulmadan ve gece gündüz demeden halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bitlis'te çok iş yaptığımıza inanıyoruz. 2022'de bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Yaptığımız çalışmaları halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Bitlis'te 7 yılda yüzde 28'i tamamlanan alt yapı çalışmalarını 1,5 yılda bitirdiklerini anlatan Tanğlay, 160 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşediklerini kaydetti.

Kentteki 13 mahalleden 12'sine doğal gaz verildiğini aktaran Tanğlay, "Bitlis Deresi Islah Projesini başlattık. 7 Ocak'ta ihalesi yapılacak ve projenin yapım aşaması başlayacak. Bitlis'te duvar, parke ve asfaltta tarihin en güzel işlerini yaptık. Göreve geldiğimizde halkımıza çok çalışacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek için kalan son 2 yılımızda da gece gündüz çalışacağız. Serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Tanğlay, daha sona stantları gezerek ürünler hakkına bilgi aldı.

Belediyenin tiyatro topluluğunun gösteri yaptığı serginin açılışına, usta öğreticiler, kursiyerler ve belediye meclis üyeleri katıldı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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