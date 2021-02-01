Bitlis'te kurdun saldırısına uğrayan kadın yaralandı
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Bitlis'te kurdun saldırısına uğrayan kadın yaralandı

01.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:58
Bitlis'te kurdun saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kurdun saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kurdun saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlar beldesinde S.Y, kurdun saldırısına uğradı.

Çığlıkları duyan belde sakinleri, kadını kurtardı.

Vatandaşlar tarafından Adilcevaz Onkoloji Hastanesine götürülen yaralı S.Y, daha sonra Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Belde sakini Orhan Emen, akşam saatlerinde bir kadının çığlığı üzerine dışarı çıktıklarını söyledi.

Kurdun kadına saldırdığını gördüklerini belirten Emen, "Vatandaşlar koşarak kadını kurtardı. Allah'a şükürler olsun ki zamanında yetişmişler ve kadını kurtarmışlar. Aldığımız bilgiye göre kadının genel durumunun iyi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar

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