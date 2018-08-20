Bitlis'te Kurbanlık Satışı Düzene Girdi

Bitlis Belediyesinin kurduğu canlı hayvan pazarı, kurbanlık satışlarının sağlıklı ve düzen içerisinde yapılmasını sağladı.

Kurban Bayramı dönemlerinde kent merkezi, sokak araları ve türbe önlerinde kötü görüntüye yol açan kurbanlık satışları, Bitlis Belediyesince bu yıl kentin dışında kurulan modern canlı hayvan pazarıyla önlendi.

Vatandaşların kurbanlarını rahat bir ortamda satabilmesi için kurulan pazarda, çay ocağı, yemek yeri ve dinlenme alanları da oluşturuldu.

Hayvan satıcıları, sabahın erken saatlerinden itibaren alana getirdikleri hayvanlarını kurban kesmeyi düşünen vatandaşlara satmaya çalıştı.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkanvekili İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceden Kurban Bayramı yaklaştığında kurbanlık hayvanların kent merkezindeki sokak aralarında satıldığını anımsattı.

Kent merkezinde kurulan hayvan pazarlarının kirliliğe neden olduğunu dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bir ilde hayvan pazarının olmaması çok kötü bir durum. Vatandaşlar türbe ve tarihi binaların önünde hayvanlarını satıyordu. Böyle tarihi geçmişi olan bir ile yakışmayan bir durumdu. Belediye olarak bu eksikliği gidermek amacıyla kentin dışında hayvan pazarı kurduk. Burada hayvan satış alanımızı faaliyette geçirdik. Çok güzel bir yoğunluk var. Bu bayram sokak aralarında hayvan satışına engellediğimiz için şehrimiz dahada temiz olacaktır."