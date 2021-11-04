Bitlis'te küçükbaş ve arı kovanı çalan 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Bitlis'te küçükbaş ve arı kovanı çalan 4 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel
Bitlis'te küçükbaş ve arı kovanı çalan 4 şüpheli yakalandı

BİTLİS'in Tatvan ve Mutki ilçesinde, küçükbaş ve arı kovanı çalan 4 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ve Mutki ilçesinde, küçükbaş ve arı kovanı çalan 4 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Çalınan hayvanlar ve kovanlar, sahiplerine teslim edildi.

Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde 6 küçükbaş hayvan, Mutki ilçesi Koyunlu köyü Geçütan mevkisinde ise arı kovanı hırsızlığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme ve Asayiş timlerinin koordineli olarak yaptığı çalışma sonucunda küçükbaş hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen O.B., F.A. ve M.K. ve arı kovanı hırsızlığının gerçekleştirdiği belirlenen M.Ş.B. için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda O.B., F.A., M.K ve M.Ş.B., gözaltına alındı.Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden O.B. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bitlis'te küçükbaş ve arı kovanı çalan 4 şüpheli yakalandı

Bitlis'te küçükbaş ve arı kovanı çalan 4 şüpheli yakalandı

Bitlis'te küçükbaş ve arı kovanı çalan 4 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri
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