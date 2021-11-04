BİTLİS (İHA) - Bitlis'te küçükbaş hayvan ve arı kovanı çalan şahıslar yakalandı

BİTLİS - Bitlis'te küçükbaş hayvan ve arı kovanı hırsızlığı yapan şüpheliler jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis'in Tatvan ilçesin bağlı Sarıkum köyünde 6 adet küçükbaş hayvan hırsızlığı ve Mutki'ye bağlı Koyunlu köyü Geçütan mevkiinde arı kovanı hırsızlığı Bitlis İl Jandarma Komutanlığına ihbar edilmiş, olayın fail veya faillerinin yakalanması, çalınan hayvanların ve arı kovanlarının bulunması amacıyla Jandarmanın dedektifleri Jasat, OYİ ve Asayiş timleri koordineli olarak araştırma ve inceleme başlatmıştır. Jandarma ekiplerince yürütülen operasyon sonucunda küçükbaş hayvan hırsızlık olayının faillerinin O.B., F.A. ve M.K. ve arı kovanı hırsızlığının faalinin ise M.Ş.B. oldukları tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ile düzenlenen operasyon ile 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Her iki olay sonucunda gözaltına alınan şüpheliler tamamlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş, küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelilerinden O.B. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, diğer 2 şüpheli ve arı kovanı hırsızlığından şüpheli olan M.Ş.B. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.