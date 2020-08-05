Bitlis'te koyunların tozlu ve zorlu yolculuğu BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde, binlerce küçükbaş hayvan, her gün oluşan toz bulutu içerisinde 15 kilometrelik, zorlu yolculuk yapıyor.

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde, binlerce küçükbaş hayvan, her gün oluşan toz bulutu içerisinde 15 kilometrelik, zorlu yolculuk yapıyor. Yayladan sağımın yapıldığı Van Gölü kıyısına kadar gelen koyunlar, fotoğraf sanatçıları için de seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlayanların bahar aylarıyla birlikte başlayan ve sonbahar aylarına kadar süren yayla hayatı sürüyor. Yaklaşık 3 bin 500 koyunun bulunduğu Tatvan'ın Kıyıdüzü köyünde yaşayanların yayla hayatı ise daha bir zorlu geçiyor. Yaylanın bulunduğu alanda su kaynaklarının bulunmaması nedeniyle çobanlar, sürülerini her gün yaklaşık 15 kilometre yürüterek suyun bulunduğu ve sağımın yapıldığı Van Gölü kıyısına kadar getiriyor. Yolculuk sırasında koyunların yürüyüşüyle ortaya çıkan toz bulutu ise fotoğraf sanatçılarına unutulmaz anları, görüntüleme fırsatı sunuyor. Köylülerden Nurullah Uğur, yaylada su kaynaklarının olmadığını bu yüzden de zorluk yaşadıklarını belirterek, "Hayvanlarımız günde iki defa sağıma geliyor. Bu sağımlardan biri saat 11.00'de diğeri ise 15: 00 sıralarında yapılıyor. Sağımın ardından da koyunlar yaklaşık 15 kilometrelik tozlu bir yolculuğun ardından yaylaya dönüyor. Tozlu yolculuk nedeniyle hayvanlarımız, çobanlarımız ve berivanlarımız büyük sıkıntı yaşıyor" dedi

Kaynak: DHA