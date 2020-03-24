Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi - Haber
Bitlis, PKK, Yerel

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 60 kilogram el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

24.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:08
Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 60 kilogram el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Bunun üzerine teröristleri etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 15 Mart'ta başlatılan Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonunun devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Operasyon kapsamında dün, köy yolunda toprağa 60 santimetre gömülü 2 teneke içinde kullanılabilir durumda uzaktan kablo komutalı, amonyum nitratla güçlendirilmiş 60 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcı, gerekli incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiştir" denildi.

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haber
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haber
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir Haber
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti Haber
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü Haber
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma...
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Faik Öztrak Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ender Saraç Muhterem Nur Didem Soydan Yılmaz Erdoğan
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Yılmaz Vural Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Türk Polis Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 22:20:32. #1.14#
title