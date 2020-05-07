Bitlis'te Kovid-19'u yenen 9 kişi alkışlarla taburcu edildi

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanan aralarında 98 ve 78 yaşında iki hastanın da bulunduğu 9 kişi, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanan aralarında 98 ve 78 yaşında iki hastanın da bulunduğu 9 kişi, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığınca pandemi hastanesi olarak belirlenen Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde 9 hasta, buradaki tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.

Kovid-19'u yenen 98 ve 78 yaşındaki iki hastanın da aralarında bulunduğu 9 kişi, Başhekim Dr. Erdinç Eren ve hastane çalışanları tarafından alkışlarla evlerine uğurlandı.

Başhekim Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Bitlis'te pandemi hastanesi olarak kabul edilen Tatvan Devlet Hastanesinde tüm sağlık çalışanlarının Kovid-19 tanılı hastaların takip ve tedavisi için çalıştığını anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Bu süreçte birçok hastamızı tedavi ettik. Hastaların bir kısmı tedavi ve takibi hafif klinikle atlatırken bazıları da özellikle yaşlı ve ek hastalıkları olanlar ağır bir klinik geçirmekte, yoğun bakım ihtiyacı olabilmekte ve zor bir tedavi süreci geçirmektedir. Bu tedavi sürecinin ardından Kovid-19'u yenerek taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray da taburcu edilenlerin evde de izolasyonlarına devam edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA