Bitlis'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 37 bin 800 lira ceza Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iş yerlerinde okey oynatan işletme sahibi ile 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iş yerlerinde okey oynatan işletme sahibi ile 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir okey salonunun açık olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek okey oynatan iş yeri sahibi M.T. ile okey oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza uygulandı. İş yeri mühürlendi. Kaynak: AA