Bitlis'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı
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Bitlis'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı

24.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:28
Bitlis'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı

Bitlis'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Hüsrevpaşa Mahallesi'nde Sedef Sitesi'ndeki bir apartmanın bugün saat 12.00'den itibaren geçici süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mezkür apartmanda uygulanacak karantina süresince gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, apartmanda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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