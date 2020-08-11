Bitlis'te Kovid-19 denetimi Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından ilgili kurumların katılımı ile kent merkezinde iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalar denetlendi.

Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın da katıldığı denetimlerde maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Vali Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı himayesinde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum personellerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldığını söyledi.

Vatandaşların kurallara riayet ettiğini anlatan Çağatay, "İnsanlarda hassasiyet eksikliğini çok fazla hissetmedik. İnsanlarımız tebdirlerini artırıyor." dedi.

Kaynak: AA