Bitlis'te korona virüsü tedbirleri
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Bitlis'te korona virüsü tedbirleri

Bitlis Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında halk otobüslerinde ve minibüslerde hijyen ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları yaptı.

13.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:19
Bitlis'te korona virüsü tedbirleri

Bitlis Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında halk otobüslerinde ve minibüslerde hijyen ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları yaptı.


Türkiye'de korona virüsünün görülmesinin ardından binlerce yolcunun seyahat ettiği toplu taşıma araçlarında korona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması başlatıldı. Bitlis Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, belediyenin sağlık ekipleri, halk otobüslerinin her noktasını korona virüsü tehdidine karşı dezenfekte etti. Belediye aynı zamanda belli aralıklarla gerek sosyal medyadan gerekse kentteki basın mensupları aracılığı ile vatandaşlara bilgilendirmeler yapacak.


Dezenfekte çalışmalarını inceleyen Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran, sadece toplu taşıma araçlarında değil vatandaşların yoğun kullandıkları bütün alanlarda bu çalışmaları yapacaklarını söyledi. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Saldıran, "Dünyanın sorunu haline gelmiş korona virüsü vakası ile birlikte bakanlıklardan aldığımız bilgilendirme sebebiyle bizlerde Bitlis Belediyesi olarak üzerimize düşen gerekli tedbirleri almak üzere burada çalışmalarımıza başladık. Toplu taşıma araçlarımız ve duraklarımızdan başlamak üzere gerekli dezenfekte çalışmaları devam etmektedir. 60 toplu taşıma araçlarımızda günde yaklaşık olarak 25 bin kişi taşımaktayız. Yine bu vaka nedeniyle kamusal alanlarda ve halkımızın rağbet gösterdiği alanlarda dezenfekte çalışmaları devam edecektir. Yakın zamanda Bitlis Valiliği bünyesinde de gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar neticesinde Bitlis Belediyesi olarak almamız gerek bütün tedbirleri alacağız. Bunun yanında sosyal medyada ve basın mensupları aracılığı ile gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır" diye konuştu.


Bitlis Belediyesi Özel Halk Otobüsü Kooperatif Başkanı Ali Kaya, ise korona virüsü vakasından dolayı Bitlis Belediyesinden dezenfekte çalışmaları için talepte bulunduklarını söyledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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