Koltukları sökülen minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı
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Koltukları sökülen minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı

08.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:12

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde koltukları sökülen bir minübüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde koltukları sökülen bir minübüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adilcevaz'daki Çimenli uygulama noktasında yapılan kontrollerde bir minibüs durduruldu.

Koltukları söküldüğü belirlenen minibüste yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Koltukları sökülen minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı
Koltukları sökülen minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı
Koltukları sökülen minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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