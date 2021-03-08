Bitlis'te Kızılay gönüllüleri kadınları unutmadı
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Bitlis'te Kızılay gönüllüleri kadınları unutmadı

08.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:52
Bitlis'te Kızılay gönüllüleri kadınları unutmadı

Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, tekstil fabrikası ile Bitlis Devlet Hastanesi'nde çalışan kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, tekstil fabrikası ile Bitlis Devlet Hastanesi'nde çalışan kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasına giden Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, Kadın Kolları Başkanı Seda Şahin ve beraberindekiler, burada çalışan kadınların gününü kutladı, çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Bitlis Devlet Hastanesine geçen Kızılay ekibi, sağlık çalışanlarına hediyeler vererek günlerini kutladı.

Türk Kızılay Bitlis Şubesi Kadın Kolları Başkanı Seda Şahin, tekstil atölyelerinde ve hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren emekçi kadınları ziyaret ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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