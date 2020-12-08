Bitlis'te "kist hidatik" ameliyatı gerçekleştirildi
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Bitlis'te "kist hidatik" ameliyatı gerçekleştirildi

08.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:38
Bitlis'te

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan kişide tespit edilen "kist hidatik" ameliyatla alındı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan kişide tespit edilen "kist hidatik" ameliyatla alındı.

Tatvan ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 18 yaşındaki Kadir Can Akdeniz, Ahlat Devlet Hastanesine başvurdu.

Muayenesi yapılan Akdeniz'in karaciğerinde "kist hidatik" olduğu belirlendi.

Akdeniz, gerçekleştirilen kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun İbrahim, karaciğerdeki "kist hidatik" ameliyatının Bitlis'te ilk kez yapıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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