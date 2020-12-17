Bitlis'te kısıtlama ile birlikte sokaklar boş kaldı
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Bitlis'te kısıtlama ile birlikte sokaklar boş kaldı

17.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:54

Bitlis'te kısıtlama ile birlikte sokaklar boş kaldı Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'te ki kısıtla ile birlikte sokaklar boş kaldı.

Bitlis'te kısıtlama ile birlikte sokaklar boş kaldı

BİTLİS - Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'te ki kısıtla ile birlikte sokaklar boş kaldı.

Bitlis pandemiyle mücadele kapsamında 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05.00'te sona erecek.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamalar konusunda halkı uyardı.

Bitlis'te kısıtlama ile birlikte sokaklar boş kaldı
Bitlis'te kısıtlama ile birlikte sokaklar boş kaldı
Bitlis'te kısıtlama ile birlikte sokaklar boş kaldı
Bitlis'te kısıtlama ile birlikte sokaklar boş kaldı
Bitlis'te kısıtlama ile birlikte sokaklar boş kaldı
Bitlis'te kısıtlama ile birlikte sokaklar boş kaldı
Bitlis'te kısıtlama ile birlikte sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 22:54:41. #1.14#
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