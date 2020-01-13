Bitlis'te kış
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Bitlis'te kış

Vatandaşların evin önünü temizlemesi Kepçenin caddeleri temizlemesi Karla kaplanan araçlardan görüntü BİTLİS - Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il genelinde 86 köy yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

13.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:08
Bitlis'te kış

Vatandaşların evin önünü temizlemesi

Kepçenin caddeleri temizlemesi

Karla kaplanan araçlardan görüntü

- İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il genelinde 86 köy yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldığını belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Yoğur kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ve çevresinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari çevrelerinde aralıklı kar yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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: Bitlis'te kış
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