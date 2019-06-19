Bitlis'te kırmızı kategorideki teröristin etkisiz hale getirilmesi

Bitlis Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen operasyonda Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, merkeze bağlı Kayadağ köyü kırsalında 17 Haziran'da "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık 2019-60 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon lira ödülle "kırmızı kategoride" yer alan sözde orta saha eyalet sorumlusu Ali Piling kod adlı örgüt mensubu Şerif Yakut, silah ve teçhizatıyla ölü ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: AA