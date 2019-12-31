Bitlis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Bitlis'te "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.
Bitlis'te "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.B.K, 30 Aralık'ta Güroymak ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan M.B.K, işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.